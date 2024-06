Alfonso Arús anuncia a El Sevilla que comer queso nos hace más felices y retrasa la vejezsegún un estudiopublicado en 'Nature Human Behaviour'. "Resulta que este es un estudio de unos científicos chinos", comenta sorprendido el colaborador porque China no es un país muy famoso por sus quesos.

El Sevillaexplica que se debe a las propiedades que tiene el queso, aunque reconoce que tiene familia que no come queso y es feliz. "En la familia de mi mujer tengo cuatro o cinco familiares que no comen queso y son igual de felices que todo el mundo, pero no sé si durarán tanto o más como los que comemos queso", explica.

"Yo soy un amante del queso, para mí ha sido una noticia maravillosa", reconoce el cantante, que expone que "pocas veces se me ve triste, a pesar que de vez en cuando uno también lo está, tal vez sea cuando no como tanto queso". El líder de los Mojinos Escocíos opina que este estudio da un buen eslogan para los vendedores de este lácteo. "Si usted come queso viejo puede ser más feliz y tan viejo como el queso", anuncia El Sevilla como eslogan, que afirma que "es una buena noticia, una alegría para los amantes del queso".