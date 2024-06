Alfonso Arús trae a El Sevillauna declaración del arzobispo de Burgos en la que dice que las clarisas ya no son monjas, son exmonjas. "Yo les sigo teniendo personalmente cariño, yo veo las caras de esas monjas y tienen cara de monjitas, por eso para mí son exmonjitas", reconoce el colaborador, que reconoce que es un caso curioso. "Las van a echar de la Iglesia por lo que su ex será el Papa en el que ellas nunca han creído", expone el cantante, que en realidad opina que "realmente al convertirse en ex se están divorciando de dios".

"Una monja no se puede casar porque está casada con dios y si ahora son ex monjas, dios pasa a ser su ex, realmente ", explica El Sevilla, que piensa que serán de las pocas personas que creen en su ex. Alfonso Arús le comunica a el artista que no está de acuerdo con el termino ex.

"Usted cuando se retire no será el excolaborador, el exmonologuista o excantante, seguirá de por vida ostentando el cargo", le comenta el presentador. El colaborador le explica que al hablar de un divorcio la palabra ex está bien utilizada porque el matrimonio puede que no sea de por vida. "Son las ex de dios y dios es su ex", afirma el cantante de los Mojinos Escocíos.