La reacción de Ana Milán con un hombre que le quiso invitar a una copa diciéndole que ni trabajaba ni estudiaba

"Llega el tío, se apoya en la barra y me dice, 'yo ni trabajo ni estudio, solo esquío, me preguntó si me podía invitar a una copa y le dije que prefería que me diera el dinero", cuenta en este vídeo Ana Milán.

Alfonso Arús enseña el 'dardo' de Ana Milán a un chico que se le apoyó en la barra de una discoteca para invitarla a una copa. "Llega el tío, se apoya en la barra y me dice, 'yo ni trabajo ni estudio, solo esquío, me preguntó si me podía invitar a una copa y le dije que prefería que me diera el dinero", cuenta la actriz en este vídeo.

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