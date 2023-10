Ana Obregón ha sido nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes de España. "¿En qué influye?", pregunta rotundo Alfonso Arús, que afirma en el plató de Aruser@s que le hace mucha gracia "cuando nombran a alguien la mujer o el hombre más influyente": "Se supone que tienen un poder que luego se plasme...". "¿Y?", pregunta el presentador en referencia al poder influyente que tiene Ana Obregón.

Además, la actriz ha afirmado que es la segunda vez que sale en seis meses, desde que nació su nieta Ana Sandra. "Yo ahora elijo solo dos cosas a la semana, yo no me separo más de mi niña", ha destacado Ana Obregón a los reporteros. Un comentario que llama la atención de Angie Cárdenas, que lanza un mensaje en el plató: "Pero, ¿por qué se tiene que excusar cuando sale? Sal cuando quieras y entra cuando quieras, nadie tiene que decirle si se separa o no de la peque, no es mejor madre ni peor porque se separe unas horas de la peque".