"¿Brad (Pitt) o Ben (Affleck)?", pregunta la entrevistadora de un conocido podcast a Gwyneth Paltrow. La actriz no se lo piensa dos veces. "Brad", responde sin dudar. "Pero si aún no te he hecho ninguna pregunta", ríe la periodista. "¿Quién era mejor en la cama?".

Paltrow da detalles acerca de su decisión. "Con Brad tenía una química brutal, la que tienes con el gran amor de tu vida, que, en aquel momento, era él. Y Ben, era excelente a nivel técnico", afirma, tal y como podemos ver en este fragmento de la entrevista rescatado en este vídeo de Aruser@s.

El presentador del programa y sus colaboradoras no tienen muy claro a qué se refiere con eso de "nivel técnico". "¿Eso qué es, que te arregla un grifo?", se pregunta Tatiana Arús. Patricia Benítez elabora toda una teoría al respecto.