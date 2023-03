"Se ha mostrado muy orgullosa de ser una de las pioneras en usar las vías intravenosas", informa Tatiana Arús en Aruser@s acerca de Gwyneth Paltrow, que en una entrevista ha desvelado cuáles son las terapias alternativas a las que se ha sometido, de las que no está demostrada científicamente su efectividad en la mayoría de los casos.

"Son bastante difíciles de encontrar y me hacen sentir muy bien", afirma la actriz en estas declaraciones emitidas en el programa. Su dieta no es menos polémica. "Por lo general, como algo alrededor de las 12h. Por la mañana, como cosas que no aumenten mi nivel de azúcar en sangre, como el café". También le gusta mucho la sopa y por ello, toma caldo para comer muchos días.

Sus palabras han generado mucha indignación entre los expertos, que afirman que se tratan de prácticas nada saludables. Gwyneth Paltrow se ha sometido también a un tratamiento llamado "ozonoterapia rectal", que, como su propio nombre indica, "consiste en inyectarte oxígeno en el recto y dice que es una manera de mejorar los tejidos y los órganos", informa la colaboradora de Aruser@s.