Las "mariposas" de Aitana vuelven a aletear apenas una semana más tarde de que acabara su relación con Sebastián Yatra. Al parecer, la cantante catalana ha dejado pronto atrás al colombiano (tras una presunta infidelidad del artista) en compañía del sol, el mar, las playas de Ibiza y... ¿una nueva relación?

Distintos medios señalan a un hombre en concreto y no, no es Arón Piper, como al principio se rumoreaba. Se llama Biel Juste Calduch, tiene 27 años y no es la primera vez que se le relaciona con Aitana. Su nombre apareció en algunas revistas hace algunos meses, cuando ambos coincidieron en Costa Rica en enero.

El empresario, cofundador de la firma de joyas y moda Twojeys (de la que Dua Lipa ha lucido más de un accesorio), es además influencer y cuenta con más de 238 mil seguidores en Instagram. Además, es modelo y ha protagonizado diversas campañas de firmas de moda a la altura de Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Loewe o Lacoste.

El joven forma parte desde hace años parte de la lista de jóvenes con mayor proyección de Forbes 30 Under 30.

En el plano personal, es conocido que mantuvo una relación de cinco años con la activista medioambiental, Carlota Bruna. También se rumorea que tuvo un romance con la cantante Tini Stoessel (quien también es expareja de Sebastián Yatra, casualmente).

Como es habitual, Aitana no ha confirmado ni desmentido nada con respecto a este asunto, pero todo parece apuntar a que se trata de algo más que un amor de verano.