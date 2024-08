"Él llega de viaje de México a Madrid el día 2 para encontrarse con ella. El reencuentro de una pareja. Y ella, de la gira, vuelve a la casa para verse con él ese día. Te puedo decir que él, en 10 minutos, resolvió la relación", desvela el Maestro Joao en 'YAS Verano' de Antena 3, la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles', acerca de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra.

Al día siguiente, la cantante catalana se echó a llorar delante de miles de fans en un concierto. "Ella está destrozada. Él dice 'rompo, termino la relación' y no le da absolutamente ningún motivo", detalla el colaborador. "El motivo, me parece a mí que venía de México, de Nueva York, de París y ahora está en Madrid", cuenta el adivino, dando a entender que hay una tercera persona involucrada. "Eso se lo digo yo: Aitana, ahora está en Madrid", dice dirigiéndose directamente a la artista.

De hecho, son muchos los rumores que apuntan a que Bú Cuarón, hija del director de cine Alfonso Cuarón y de la actriz italiana Annalisa Bugliani, es el nuevo amor del intérprete de 'Tacones rojos' y 'Traicionera'.

"Cuando ellos volvieron hace dos meses, ella se entregó al mil por mil, pero él no. Él siempre ha tenido el piececito fuera de la relación", explica Joao ante los atónitos colaboradores del programa, que llegan a preguntarle directamente si ha habido o no infidelidad. "A él le gusta el salseo", afirma el vidente.

"Hay algo que no puedo contar, pero que lo hace todavía más feo. Me remito al caso de cuando ellos vuelven y el porqué de que ellos vuelvan". Eso sí, no descarta que en el futuro, si se le "calienta", no acabe desvelando este secreto.