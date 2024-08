No hay nada mejor para curar las heridas que la sal del mar y eso es lo que debe haber pensado Aitana, que tras su mediática (y enésima) ruptura con Sebastián Yatra y, después de haber estallado en lágrimas en uno de sus conciertos, puso rumbo a Ibiza para desconectar unos días.

Quienes no han dejado de trabajar ni un segundo son los reporteros de la prensa rosa, que han seguido muy de cerca los pasos de la cantante catalana en la isla y parece ser que han descubierto que la artista tiene un nuevo interés romántico, y no, no es Arón Piper como muchos creen, aunque tiene algo que ver con el actor de 'Élite'.

Esta vez, todo apunta a que quien ocupa su corazón es Biel Juste, un joven de 26 años, influencer, modelo, rubio y con los ojos azules, alguien muy popular en la alta sociedad catalana y hermano de la community manager de Aitana, según apuntan diversas publicaciones. También es cofundador de la firma de joyas y moda Twojeys.

Y fue precisamente Arón Piper quien organizó la fiesta en la que ambos coincidieron.

Al parecer, y según coinciden en señalar 'Semana' y 'Diez Minutos', no es la primera vez que se encuentran, ya que a principios de año se vieron en Costa Rica.