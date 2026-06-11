El divertido viral de un padre cantando 'Tití Me Preguntó' de Bad Bunny que termina improvisando por su hija

Alfonso Arús presenta un divertido vídeo viral en el que un padre reinterpreta el tema 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny, modificando la letra en el momento en que su hija entra en la habitación.

Alfonso Arúsmuestra en Aruser@s un nuevo vídeo viral protagonizado por un padre que ha decidido versionar la conocida canción 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny, adaptándola a su propia versión doméstica.

En la grabación, el hombre comienza a cantar el tema sustituyendo parte de la letra original, pero cambia de forma improvisada cuando su hija entra de repente en la habitación. "Mi primera novia ha sido tu madre y mi primer amor también ha sido tu madre...", continúa cantando, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. "Juraría que se le ha ido un poco la olla", reacciona Alfonso Arús entre risas.