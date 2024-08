Bisbal siendo más Bisbal que nunca. Cuando pensábamos que el cantante almeriense ya nos había dado el meme con la ya conocida frase "lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?", llegó el 'crossover' que nadie esperaba. Will Smith y Bisbal coincidían el pasado mes de julio en La Velada del Año de Ibai Llanos, ya que ambos tenían una actuación musical en el evento.

Ahora, Bisbal y Smith han publicado un vídeo en el canal de YouTube del actor que nadie se esperaba y ha fascinado a los fans. "Acabo de terminar mi álbum, la música está caliente, pero siempre tienes que hacer la prueba del auto", comenta Will Smith en la serie de vídeos de YouTube 'The Car test' de su canal donde invita a varios artistas a reaccionar a algunas mezclas que van a salir en el próximo álbum. En este caso le ha tocado a David Bisbal reaccionar a 'Work of Art'. Una canción que el protagonista de 'El príncipe de Bel-Air' ha cantado junto a su hijo Jaden Smith.

'The Car test' con Bisbal

El 'spanglish' se hace notar desde el primer minuto del vídeo, algo que ha hecho reír a los fans de ambos. "Es mi nueva canción, se llama 'Work of Art'", empieza diciendo Smith. El tema comienza entonces a sonar por los altavoces del coche. "¡Wow!, exclama de inmediato el cantante almeriense que no duda en empezar a dar palmas al más puro estilo flamenco mientras canta algún 'quejío'.

"Me gusta lo que estás cantando, ¡necesito eso!", alucina Smith cuando escucha la voz de Bisbal. "¿Si quieres una versión en español? Llámame", bromea Bisbal, a lo que el estadounidense responde invitándole a hacer una colaboración juntos. "Claramente, vas a hacer el remix". "Oye, si me llamas, estaré allí contigo", añade de nuevo Bisbal. "Puedes considerar esto como la llamada", insiste Smith.

"Debería de ser una sorpresa pero ese es mi hijo", comenta Smith cuando escuchamos la parte del tema donde canta Jaden mientras Bisbal alucina con la voz. "También lo amo", asegura el cantante almeriense, que añade que "le encanta el ritmo y la potencia" de la canción.

Las redes se han incendiado con el crossover y los primeros memes ya se han viralizado. "El dúo que no sabemos que necesitábamos", expresan los internautas que esperan que la posible colaboración de los artistas se haga realidad.