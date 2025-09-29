Lucas, de Andy y Lucas, contra el representante que afirma que le debe 350.000 euros: "Es un jovencito discotequero"

"El tipo es discotequero, caradura, jovencito, comercial de la noche... un sinvergüenza", ha afirmado rotundo Lucas sobre el promotor que asegura que el cantante le debe 350.000 euros.

Alfonso Arús destaca que "el tema de Lucas, de Andy y Lucas, está dando mucho juego" ya que el artista no para de dar zascas todos los días a un promotor. Y es que el cantante se ha mostrado muy enfadado tras salir a la luz la noticia de que un representante le reclama 350.000 euros de deuda.

"¿Qué deuda tengo yo?", ha preguntado muy indignado el cantante en este vídeo, donde ha destacado que es "millonario": "A mí que cojo*** me está contando de deuda, si he vendido tres millones de discos". Además, en el vídeo principal de esta noticia el cantante ha asegurado que el hombre había afirmado que se iba a hacer cargo de su gira, pero no hubo "ningún contrato".

"El tipo es discotequero, caradura, jovencito, comercial de la noche... un sinvergüenza", ha afirmado rotundo Lucas. Tras escucharle, Angie Cárdenas reflexiona sobre qué querrá decir el cantante con lo de "jovencito": "Jovencito creo que es porque es joven y lo que quiere es dinero para irse a las discotecas".

