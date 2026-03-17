Por qué en Islandia no ponen nombre a los bebés hasta meses después de nacer: "Tiene que aprobarlo el comité islandés de nombres"

Una tiktoker islandesa (@asasteinars) desvela en este vídeo viral que recoge Aruser@s algo muy habitual en su país que en España es impensable: no poner nombre a los bebés.

"Nuestro pequeño aún no tiene nombre y ya ha cumplido dos meses", asegura esta tiktoker islandesa en el vídeo viral que comentan los colaboradores de Aruser@s. Y es que, aunque en España esto sea inimaginable, en Islandia es algo bastante común.

Por ahora, han estado llamando al bebé "hermano pequeño", cuenta. "Es bastante común probar nombres para ver cuál encaja y si es aprobado por el Comité Islandés de Nombres", desvela.

Se trata de un organismo creado en 1991 que egula los nombres propios para preservar la lengua y la tradición. Aprueba nombres que encajen gramaticalmente, usen el alfabeto local y sean aptos para su declinación, garantizando que cumplan con la tradición cultural. Si un nombre no figura en la lista oficial, el comité debe autorizarlo.

Para Alfonso Arús no es algo tan raro. "Hasta los tres meses no llamas al bebé por su nombre. Le llamas 'cosita'", asegura. Tatiana Arús recuerda el caso del hijo de Kylie Jenner.

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