Los nombres más raros que los padres han puesto a sus bebés en 2025: Aguinalda, Señora, Amen, Lluvia de oro...

Algunos padres han querido ser muy originales en este 2025 y han decidido poner uno de estos nombres tan poco comunes a sus bebés. Atentos, porque la lista que nos ofrece Aruser@s no tiene desperdicio.

Aguinalda, Señora, Amen, Lluvia de oro, Comando, Farmacio, Messi, Pilsen, Santa, Mamerto... son solo algunos de los nombres más, vamos a llamarles, originales, que los padres han decidido poner a sus bebés en este 2025 y que hoy compartimos en Aruser@s.

"¡Pajarito!", exclama Rocío Cano tras encontrar el que más le llama la atención de toda esta lista. "Cuando te digan 'me lo ha dicho un pajarito' es que fue él", bromea.

Para Hans Arús lo más llamativo es que ahora se pongan nombres de perro a los niños y nombres de niños a los perros. Alfonso Arús sigue flipando con este listado y repite algunos de los más llamativos.

Entre ellos, se encuentran los nombres de muchos famosos.

