La 'pullita' de Patricia Benítez a su pareja en directo tras el incidente del otro día: "A las 7:47 h aún no he tenido reacción"

Ignorar a tu pareja para usar el móvil puede destruir su autoestima y tu relación. Es lo que asegura un estudio que lleva a Aruser@s Elizabeth López y que Patricia Benítez ha reenviado a su novio, por lo que sea.

Haznos un favor y cuando estés pasando tiempo con la persona que quieres, aunque solo estéis viendo la tele juntos, deja el móvil a un lado.

Y no es una petición que te hagamos en vano, te la lanzamos porque sabemos que ignorar a tu pareja para usar el teléfono puede destruir su autoestima y también tu relación. Así lo asegura este estudio que recoge Elizabeth López en Aruser@s y que le viene como anillo al dedo a alguien del plató.

"Esta mañanita, a las 6 a.m., he visto la noticia y digo: 'la voy a reenviar a ver qué tal'. Todavía no hay reacciones. A las 7:47 h todavía no tengo reacción", cuenta Patricia Benítez, quien ayer desveló en el programa que el domingo tuvo un pequeño encontronazo "con la otra persona" acerca de este asunto.

"Lo que queremos saber es cómo se lo ha tomado y qué es lo que te va a decir. Estamos todos esperando", le dice Angie Cárdenas, pidiendo que informe acerca de la evolución de esta discusión tan pronto como haya novedades.