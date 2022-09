El salseo más jugoso del verano encara la siguiente temporada con un nuevo episodio. Muchos medios apuntan a que el nuevo 'amigo' de Esther Doña, el empresario Bruno Rodríguez-Argüelles Riva, acaba de dejar a su pareja, tras 5 años de amor. Las informaciones, a partir de esta noticia, son algo contradictorias, según apunta Tatiana Arús en su sección ProtagonInstas. Algunos aseguran que su entorno más cercano está horrorizado por la posibilidad de una relación con Esther Doña. Sin embargo, otros afirman que solo se trata de una bonita amistad.

"Aquí hay un baile de cifras, porque si ella estaba indignada porque la habían dejado por WhatsApp y se iba a casar, ¿cómo es posible que ya tenga un recambio?", se pregunta Angie Cárdenas. "Es que la vida va muy rápido", le responde María Moya.

Pero si la relación entre el empresario y la ex del juez Pedraz no cuaja, Aruser@s ya ha propuesto una candidata para ocupar el corazón de Bruno. "La Benítez no le haría ascos en absoluto", asegura Alfonso Arús, algo que ella misma confirma. "Me gustaría ser amiga de Esther Doña para salir juntitas y que me presentara a sus contactos", reconoce la colaboradora.