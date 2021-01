Ester Expósito ha vuelto a revolucionar las redes sociales con un sensual posado en la cama y con albornoz, aparentemente acabada de salir de la ducha.

La actriz ha superado los cuatro millones de 'likes' con esta nueva publicación en Instagram y es que Expósito se ha convertido en una de las mujeres españolas con más seguidores de esta red social.

"La última fotografía me gusta porque no sale tan favorecida como siempre", ha comentado Tatiana Arús antes de que Alfonso Arús se preguntara por qué Greta Thunberg no sale así.