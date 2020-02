La buena sintonía que han demostrado Jennifer López y Shakira en su espectacular actuación en la Super Bowl 2020 se ha visto empañada por un vídeo que circula en las redes sociales en las que JLo se mofa del movimiento de caderas de la colombiana.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de On the floor imitando el baile de la de Barranquillas en el Mundial de Brasil de 2014 en la que ambas actuaron. López lo hizo en la gala inaugural con su tema We are one, mientras que Shakira lo hacía en la clausura con la canción La la la.

Son muchos los internautas que piensan que el vídeo es una burla, mientras que otros creen que tan solo se trata de un guiño que le hizo Jennifer López a su compañera en el año 2014.