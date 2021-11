Después del menú tan sonado de Aitana, llega el de Mariah Carey que estará disponible hasta el 12 de diciembre: "Si hay una persona que parece que ha tomado poco esta hamburguesa es Mariah Carey", bromea Tatiana Arús.

Al ver estas imágenes del anuncio de la cantante, Alfonso Arús no puede dejar de comentar todo lo que se está conociendo ahora del "culebrón" que le tiene "enganchado", el romance entre Luis Miguel y Mariah Carey que está mostrando su serie en Netflix: "Cuando Luis Miguel intentó seducir en un restaurante carísimo a Mariah Carey llevándole el mejor champagne del mundo y ella no llegó ni a probarlo porque lo prohibió el equipo de seguridad. Luis Miguel tuvo que pagarlo y encima ella ¡ni se fijó!". Y esta no es la única anécdota que sorprende a todos los colaboradores cuando las comenta Arús en este vídeo.

Otro momento destacado

Mariah Carey se ha vestido para la ocasión con un vestido dorado y ha salido a la calle mientras nevaba para cantar a todos 'Fall in love', su nuevo tema navideño con el que pretende llenar de magia todos los rincones.