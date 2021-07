Diego, el hijo de Kiko Matamoros y Marian Flores, ha hecho una reflexión en redes sociales antes de cumplir 35 años.

En esta publicación, ha celebrado que ha cumplido "metas que hace un año eran imposibles" y ha "curado heridas muy profundas del pasado" con su familia. Si bien, ha reconocido que no todo ha ido como deseaba, aunque "de eso se trata también".

"No todo ha sido positivo, os mentiría si fuese así. Ha sido un año duro por momentos y en el que no todo ha salido como quería, pero de eso se trata ¿no? Aprender de los errores para no cometerlos de nuevo y seguir creciendo para avanzar", ha escrito en Instagram.

Un mensaje que podría tener relación con su ruptura con Carla Barber, con la que parece que una reconciliación es ya imposible.