Enrique Ponce se ha borrado su perfil en Instagram y esto ha disparado los rumores de crisis entre Ana Soria y él.

Algo por lo que le han preguntado a la joven en la última corrida de toros en la que ha participado Ponce. La modelo no se ha explayado mucho, pero sí ha dejado caer que no acudiría a ver a torear a su novio si no estuvieran pasando por un buen momento.

Asimismo, ha asegurado que ha estado un tiempo desaparecida porque ha estado de exámenes de los estudios que está cursando.

Otros momentos destacados

En el programa de Aruser@s de hoy hemos visto las últimas imágenes que ha compartido Rosalía en redes sociales. En ellas aparece con un complemento que fue muy popular en los años 90.

Giovanni Simeone y Giulia Coppini se han dado el 'sí quiero' en Ibiza. Un enlace al que han acudido todos los hermanos del futbolista, su padre y Carla Pereyra entre otros.