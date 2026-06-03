Se propone sacar rentabilidad a lo que se ha gastado en el 'todo incluido' del hotel: "Entre todo lo que comí y bebí terminé explotado"

Un creador de contenidos se ha gastado 1.200 dólares por tres noches en un hotel con todo incluido y se ha propuesto sacar provecho y ganar la partida. "¿Puedo pedir un plato principal, una pizza y un risotto para mí?".

Como vemos en este vídeo viral que recoge Aruser@s, el creador de contenidos @youarelouis se ha gastado 1.200 dólares por un 'todo incluido' en un hotel y tiene el firme propósito no solo de amortizar su gasto, sino gastar incluso más de lo que ha pagado. Para ello, arrasa con todos los snacks que se encuentra en la habitación y se pone hasta arriba de comer y beber durante los tres días que dura la experiencia. Al final, el saldo positivo alcanza los 258 dólares. Pero a él no le ha merecido la pena: "No ha sido la mejor idea. Con todo lo que comí y todo lo que bebí terminé explotado".

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