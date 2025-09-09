¿Cuánto hay que comer y beber para no salirle rentable a un hotel todo incluido? Un youtuber hace la prueba... y no le merece la pena

"El objetivo de estas vacaciones es consumir más de 1.200 dólares para ganarle dinero al resort", anuncia el youtuber FrancisOK en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. ¿Conseguirá gastar más de lo que ha pagado?

Si eres de los que, al volver de las vacaciones, presumes de que al hotel no le ha salido rentable hospedarte en el régimen de todo incluido, este vídeo viral que recoge Aruser@s es para ti.

El creador de contenidos FrancisOK se ha propuesto hacerle más gasto al resort de lo que le han cobrado a él. "Son 300 dólares por noche, así que el objetivo de estas vacaciones es consumir 1.200 dólares", anuncia con entusiasmo.

"Huevos, panceta, gofres y todo lo que te imaginas" para desayunar. "Me estoy asqueando de comer tanto", reconoce al llegar al tercer plato de la mañana. En el almuerzo, comió pizza y pulpo como si no hubiera un mañana. Por la tarde, alquiló tres motos acuáticas incluidas en el precio. Y este ritmo frenético fue el que mantuvo durante todos los días.

"Hasta acá llegué", dice tras hacer el check out. Le habrá ganado dinero al hotel, sí, pero para él, la experiencia no ha merecido la pena. Algo parecido opinan los colaboradores del programa de laSexta.