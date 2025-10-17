Alfonso Arús, tras la queja de unos jóvenes por su "todo incluido" en la luna de miel: "Es un engaño"

Calculadora en mano, Carliyo, el creador de contenido, asegura haber gastado más con el "todo incluido" que "comiendo en la calle por la isla" donde está celebrando su luna de miel: "¿Dónde se ha visto?".

Los creadores de contenido Carliyo y Natalia Palacios siguen disfrutando de su luna de miel. Una experiencia que están compartiendo con sus seguidores en redes sociales. Eso sí, el joven asegura que "hay que leer la letra pequeña", sobre todo cuando nos venden los paquetes de "todo incluido".

"Pone que todas las actividades están incluidas", señala Carliyo, cuando se dispone a coger una de las bicis que ofrece el resort hotelero: "¡Cómo va a ir si tiene puesta la cadena más grande que un camión!".

Segunda parada: el bufet. "Entiendo que no me voy a pedir una copa de vino, pero que me claven una botella de agua 3 euros... ¿Dónde se ha visto?", alucina el influencer.

En resumen: "Os vais a reír, pero con la calculadora en la mano me he gastado más con el todo incluido que fuera en la calle".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se pregunta: "¿Pero qué todo incluido has pillado?". "Le han timado o no ha leído bien la letra pequeña", ríe Hans Arús. El presentador del programa matiza que "le hace gracia" cuando el "todo incluido" se diferencia por marcas: "Te puedes tomar un combinado, pero si quieres algo más especial, no está incluido".

