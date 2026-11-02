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VÍDEO | Una casa simula un incendio tan realista en Halloween que acaba provocando la llegada de los bomberos

"El efecto para dar miedo a los vecinos consiguió alertar a todo el bloque, que pensaba que se estaba quemando la casa", ha explicado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

VÍDEO | Una casa simula un incendio tan realista en Halloween que acaba provocando la llegada de los bomberos

En Aruser@s han mostrado algunas de las decoraciones más llamativas que se pueden encontrar estos días con motivo de Halloween. Sin embargo, hay familias que parecen haberse tomado la celebración demasiado en serio y han llevado sus adornos a otro nivel.

Como se puede ver en el vídeo, la familia había decorado los cristales de la casa para simular que había llamas en el interior. El efecto se completaba con humo, recreando la imagen de un incendio hasta el punto de hacer creer a quienes lo veían que la vivienda estaba ardiendo de verdad.

"El efecto para dar miedo a los vecinos consiguió alertar a todo el bloque, que pensaba que se estaba quemando la casa", ha explicado Alfonso Arús. Una decoración pensada para asustar durante Halloween que acabó consiguiendo que los bomberos acudieran al lugar al creer que había un incendio real.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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