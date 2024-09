Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el viral de Fran García, un profesor universitario, que expuso en sus redes su problema en su primer día de clase a raíz de una queja de una estudiante. Tras la presentación de la asignatura el primer día, el profesor recogió sus cosas para volver a casa cuando, de pronto, su coordinador académico le comunicó que tenía que volver a la universidad urgentemente.

"Una estudiante se ha quejado de ti, es influencer y tiene muchos seguidores en redes sociales", cuenta el profesor en el TikTok. "Me cambian de profesor, de asignatura, temario o se quejaba en Instagram y me ponía a caldo". Así es como la estudiante intentó intimidar a la universidad a través de sus redes. Afortunadamente, no cedieron a sus peticiones. "Nadie le hizo ni caso, no sé si lo publicaría o no, pero no me llegó tampoco la queja", confiesa el profesor.

Los tertulianos debaten en el plató sobre si es justiciable la actitud de la alumna tras el primer día de presentación de asignatura. "Las redes sociales tienen un poder muy grande que también tienen que controlar para bien o para mal", asegura Hans Arús.