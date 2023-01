"Me encuentro muy bien", afirma Mario Vargas Llosa ante los medios de comunicación después de que Isabel Preysler confirmara la ruptura de su relación. Sin embargo, el aclamado escritor tiene algunas puntualizaciones que hacer acerca de las informaciones que han aparecido en la prensa. "Los motivos de la ruptura no existen. No es verdad", asegura.

"Está desmintiendo que la razón sean sus celos", explica Alfonso Arús en Aruser@s. "El entorno más cercano a Vargas Llosa ha reaccionado apuntando que no serían los celos, sino que es una cuestión de que son personas muy distintas. A ella le interesa el tema más mediático y a él sus libros, su lectura...", informa Tatiana Arús.

La colaboradora pone el foco de atención en algunos gestos entre la pareja que hasta ahora nos habían pasado desapercibidos, que han sido ampliamente comentados por el equipo de Aruser@s, tal y como podemos ver en este vídeo.