"Tras todos los rumores que han estado circulando, me quedé asombrado de verlos ahí". Es lo que asegura un testigo anónimo al tabloide británico 'The Sun' sobre Kate Middleton y William. La publicación sensacionalista afirma este lunes que los príncipes de Gales han sido vistos en público este fin de semana por primera vez desde la cirugía abdominal de Kate. Su aspecto, asegura este testigo, era de estar "feliz, relajada y saludable". Eso sí, no hay fotografía ni prueba gráfica de ello.

Al parecer y según apunta este medio, acudió el sábado con su marido a su "tienda favorita en una granja", situada cerca de su domicilio en 'Adelaide Cottage', en Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres. Kate estaba de compras con Guillermo y parecía feliz y tenía buen aspecto. Los niños no estaban con ellos pero es una buena señal de que está lo suficientemente bien para salir de tiendas", dijo la fuente.

La pareja, asegura esta fuente, pasó también la mañana del domingo viendo a sus hijos, Carlota, Jorge y Luis, participando en diversos deportes. El diario baraja que la princesa podría incluso estar planeando su regreso a los compromisos públicos para el 31 de marzo, Domingo de Pascua, cuando tradicionalmente la familia real británica camina hacia la iglesia a asistir a un servicio religioso, aunque el palacio de Kensington ha indicado que la vuelta de Catalina a los actos oficiales no se prevé hasta, al menos, después de la Semana Santa.

Por otro lado, 'The Sun' señala asimismo que, por su parte, el rey Carlos III, que recibe tratamiento por un cáncer, pasó el fin de semana en su residencia en Gloucestershire, lo que tilda de "noticia alentadora para la familia real".