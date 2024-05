Los chicos de 'Nude Project' han entrevistado a Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, en su podcast. Los entrevistadores le han preguntado cuál es el objeto que más se llevan los huéspedes de sus hoteles. "Las toallas, en España e Italia se nos llevan como 80.000 al año", responde el empresario, que añade: "pero bueno, llevan el logotipo,cada mañana que se lavan la cara ven la marca".

"Quien no se consuela es porque no quiere", comenta Alfonso Arús tras escuchar a Antonio Catalán. A Angie Cárdenas no le sorprende que sean las toallas, porque ella cuando va hacia el plato ve muchas de propaganda colgadas de los tendederos. La colaboradora apunta que ahora en muchos sitios, ya no ponen su logotipo en las toallas para evitar que las personas se las lleven.

Hans Arús explica que a raíz de este clip los internautas han ido dejando en comentarios que es lo que más se llevan ellos de los hoteles. "El albornoz, las cremas, las zapatillas, algunos el secador", enumera el colaborador. El presentador del programa opina que hay productos que están hechos para que te los lleves. "El albornoz es el típico que te llevas y solo usas en el hotel, porque luego en casa no lo usas tanto", piensa Alba Benítez. Tatiana Arús dice que pasa lo mismo que con los jabones, que luego no los utilizas.