"El vicio eres tú": Eugenia, la espontánea fan que conquista a Rosalía en pleno concierto en Madrid

El último show de Rosalía en Madrid deja uno de esos momentos que en Aruser@s valen oro. La cantante interactuó con una fan del público cuya respuesta espontánea terminó convirtiéndose en uno de los instantes más virales del concierto.

Cercana con el público e invitando a personalidades como 'Soy una pringada' a su particular confesionario, Rosalía no ha dejado de sorprender en su último show en Madrid con la nueva gira de su disco Lux.

Incluso se permitió interactuar con una fan durante el concierto, Eugenia, quien le explicó a la cantante catalana por qué "no tenía vicios". "Porque el vicio eres tú", le respondió entre risas.

"¡Qué honor que en un Movistar Arena con 17.000 personas Rosalía te escuche!", asegura Tatiana Arús, mientras que a Alfonso Arús le recuerda a programas antiguos como 'Sorpresa, ¡Sorpresa!', donde al público le podía tocar interactuar en pleno directo.

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