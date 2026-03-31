Ahora

Lux

"El vicio eres tú": Eugenia, la espontánea fan que conquista a Rosalía en pleno concierto en Madrid

El último show de Rosalía en Madrid deja uno de esos momentos que en Aruser@s valen oro. La cantante interactuó con una fan del público cuya respuesta espontánea terminó convirtiéndose en uno de los instantes más virales del concierto.

"Porque el vicio eres tú": Eugenia, la espontánea fan que conquista a Rosalía en pleno concierto en Madrid

Cercana con el público e invitando a personalidades como 'Soy una pringada' a su particular confesionario, Rosalía no ha dejado de sorprender en su último show en Madrid con la nueva gira de su disco Lux.

Incluso se permitió interactuar con una fan durante el concierto, Eugenia, quien le explicó a la cantante catalana por qué "no tenía vicios". "Porque el vicio eres tú", le respondió entre risas.

"¡Qué honor que en un Movistar Arena con 17.000 personas Rosalía te escuche!", asegura Tatiana Arús, mientras que a Alfonso Arús le recuerda a programas antiguos como 'Sorpresa, ¡Sorpresa!', donde al público le podía tocar interactuar en pleno directo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado
  2. Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas
  3. Un boli espía revuelve aún más las aguas en Vox: imputan a un asesor del partido en Cantabria por presuntas escuchas ilegales
  4. Madrid se entrega al éxtasis de Rosalía con una liturgia musical entre la rave y el ballet
  5. Un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México deja más de 825 toneladas de residuos
  6. Más cómodo y con tres niveles para esconder mejor la droga: la Guardia Civil descubre un segundo narcotúnel que une Ceuta con Marruecos