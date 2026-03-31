Rosalía se emociona en su concierto en Madrid: "Quién me iba a decir que 10 años después estaría llenando esto"

"Hace más de una década que voy viniendo aquí, a Madrid, y quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría aquí llenando este estadio", ha destacado una emocionada Rosalía en su primer concierto en Madrid.

Rosalía ha brillado en su primer concierto en Madrid, donde ha inaugurado su paso por España con su gira internacional, 'Lux Tour'. Ante unas 17.000 personas, la artista catalana ha realizado un emotivo discurso tras cancelar su anterior concierto en Milán por una intoxicación alimenticia.

"La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero estoy mucho mejor", ha asegurado Rosalía, que ha reflexionado: "Hace más de una década que voy viniendo aquí, a Madrid, y quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría yo aquí llenando este estadio".

Según explica Tatiana Arús al mostrar el vídeo, la cantante "tenía los ojos llenos de lágrimas": "Y no es para menos, al final, diez años más tarde poder llenar varios Movistar Arena...".

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, Rosalía sigue dejando con la boca abierta a sus fans en sus concierto gracias a su arte y su espectacular puesta en escena. Enfundada en un tutú y con unas zapatillas de punta rosas, Rosalía ha comenzado la cita con 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia' -exactamente como comienza su disco 'Lux'- después de que sus bailarines le diesen cuerda y que el recinto rugiese.

Así, la artista ha flotado por el escenario entre pliés, relevés, sauter, glisser y tourner al inicio del concierto, cuyo hilo conductor ha sido la teatralidad con canciones delicadas como 'Divinize'.

Por último, después de que la plataforma Nofumadores.org haya denunciado a Rosalía y a Esty Quesada, Soy una pringada, por fumar durante la grabación del pódcast que tiene la youtuber al considerar que han infringido la normativa vigente, la artista catalana ha invitado a la youtuber al escenario para recrear un 'confesionario'. Y es que Soy una pringada se confesó desvelando un testimonio real que vivió con un hombre que le dijo que se casaría con ella para luego confesarle que solo son amigos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.