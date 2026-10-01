Si pones los pies de esta forma al sentarte un experto en lenguaje no verbal asegura que "estás en problemas con tu pareja"

La posición de nuestros pies puede revelar mucho más de lo que pensamos. La colaboradora Lourdes Tasies explica en Aruser@s qué dice el lenguaje no verbal sobre cómo nos sentimos según la postura que adoptamos al sentarnos.

¿Te has fijado alguna vez en cómo colocas los pies cuando estás sentado? Según los expertos en comunicación y lenguaje no verbal, su posición puede dar algunas pistas sobre cómo nos sentimos. "Os he mirado a todos los pies", advierte Lourdes Tasies, la nueva colaboradora de Aruser@s, que explica qué dicen los especialistas sobre la información que proporcionan nuestros pies.

Si tenemos los pies hacia la salida, nos queremos ir; si tenemos los pies estirados, estamos cómodos; si hacemos el famoso baile, estamos muy nerviosos y si tenemos una pierna apoyada sobre la otra y el pie hacia atrás estaríamos mostrando incomodidad y pocas ganas de permanecer en ese lugar.

Además, si vemos a una pareja sentada en una mesa con "los pies debajo de la silla", según el especialista Nacho Roah, "esa pareja está en problemas".

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