Se pone a estudiar en el vuelo más barato de Ryanair porque sus seguidores se lo piden... y esto es lo que sucede

Un famoso creador de contenidos pide a sus seguidores que le propongan sitios raros en los que estudiar y acaba empollando en el vuelo más barato de Ryanair. Un vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

El creador de contenido Jacobo Cabezas ha llevado su reto de estudio a un nuevo nivel. Tras aceptar la propuesta de uno de sus seguidores en redes sociales, se embarca en el vuelo más barato que ha encontrado de Ryanair con destino a Malta para comprobar si es un buen lugar para concentrarse y preparar sus exámenes. Malta no, el avión. "Yo sé que en Malta hay mucha fiesta, así que si un día toca descanso y salimos un poquito tampoco pasa nada", comenta entre risas en este vídeo recogido por Aruser@s. Pese a la fama festiva del destino, el balance del joven ha sido más que positivo: por el momento, asegura que el vuelo es el mejor lugar en el que ha estudiado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido