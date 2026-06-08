Ahora

Viral

Se pone a estudiar en el vuelo más barato de Ryanair porque sus seguidores se lo piden... y esto es lo que sucede

Un famoso creador de contenidos pide a sus seguidores que le propongan sitios raros en los que estudiar y acaba empollando en el vuelo más barato de Ryanair. Un vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Se pone a estudiar en el vuelo más barato de Ryanair porque sus seguidores se lo piden... y esto es lo que sucede

El creador de contenido Jacobo Cabezas ha llevado su reto de estudio a un nuevo nivel. Tras aceptar la propuesta de uno de sus seguidores en redes sociales, se embarca en el vuelo más barato que ha encontrado de Ryanair con destino a Malta para comprobar si es un buen lugar para concentrarse y preparar sus exámenes. Malta no, el avión. "Yo sé que en Malta hay mucha fiesta, así que si un día toca descanso y salimos un poquito tampoco pasa nada", comenta entre risas en este vídeo recogido por Aruser@s. Pese a la fama festiva del destino, el balance del joven ha sido más que positivo: por el momento, asegura que el vuelo es el mejor lugar en el que ha estudiado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La imagen más insólita de la visita de León XIV: el papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados
  2. León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia
  3. Fuego cruzado en Oriente Medio: Israel desoye a Trump y ataca a Irán, que responde con más misiles
  4. "Posible estrategia ser abogado del hermano de P. S.": la anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez
  5. Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay 14 muertos y más de 100 heridos
  6. Homo Zapping, el fenómeno irrepetible que creó a la 'Santísima Trinidad' de la comedia: "Hoy ni se puede ni se debería hacer"