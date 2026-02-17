Se pone unas esposas, se ata a la mesa y congela la llave: el curioso método para estudiar de una joven

La joven tiktoker que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s no tiene fuerza de voluntad, pero sí mucho ingenio. Esto es lo que se ha inventado para obligarse a sí misma a estudiar.

Entre TikTok, Instagram y WhatsApp, cada vez es más difícil desconectar un rato y centrarse en lo que hay que hacer, que, en el caso de la joven que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, es estudiar.

Es por ello que, a falta de fuerza de voluntad, @bre.edu ha ideado un método infalible: atarse al escritorio con unas esposas y meter la llave en un recipiente con agua que después congela.

Así, se ve obligada a quedarse allí hasta que el agua se derrita y pueda al fin acceder a la llave que le permita abrir las esposas y dejar de estudiar.

Un plan que tiene algunos flecos sueltos, según los colaboradores del programa de laSexta. "¿Y si tiene que ir al baño? ¿Eso lo habrá pensado esta chica?", pregunta con preocupación Alba Sánchez.

