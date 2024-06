Un profesor se vuelve viral con un mensaje a todos los alumnos que quieren estudiar medicina. "Los que van a estudiar medicina en una oportunidad les dije que estudien a conciencia porque ustedes van a tratar vidas", comienza diciendo el docente. "Chicos salven vidas, no lo hagan por dinero", pide el maestro a sus pupilos.

"Yo entiendo que dice este profesor, pero parece que nos den a escoger entre 'A' o 'B' y no es así", expone Alfonso Arús, que explica que "tú puedes estar muy contento de salvar vidas y luego tener un sueldo digno, una cosa no quita la otra". Patricia Benítez opina queno está bien compensado económicamente. "Que un influencer gane más que un médico que está operando a corazón abierto, es fuerte", critica la tertuliana.

Alfonso Arús ironiza con que las influencer también salvan vidas. "Una persona que mientras se maquilla habla de cosas, también está salvando una vida sin darse cuenta", comento el presentador.