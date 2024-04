Este político mexicano decide promocionar su candidatura yendo puerta a puerta a hablar con sus votantes pero tiene un problema, estos no le abren. "¡Guadalupe! ¿Hola? ¿Guadalupe?", pregunta el candidato. "No está", le responde una voz. El señor pregunta si hay alguien y ante la negativa explota. "Cuando estén inundándose les voy a decir 'no hay nadie'", les dice mientras se va del portal.

"Yo entiendo a la señora porque parece un borracho que se ha equivocado de piso", opina David Broc. Alfonso Arús cree que un candidato no puede amenazar a sus votantes con decirles que cuando les pase algo no hará nada. "Ahora ya se ha retratado, ya sabemos que tipo de candidato es", afirma Angie Cárdenas.

Sebas Maspons piensa que el voto de Guadalupe lo ha perdido. El presentador pregunta si abrirían a un político la puerta y Angie le responde que solo si le traería algo. Tatiana expone que en este vídeo ha quedado demostrado que la clave para que te abran la puerta es decir 'yo'.