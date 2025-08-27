La polémica opinión de Alfonso Arús sobre los fotógrafos de las bodas tras ver este vídeo viral: "No deberían ni comer"

Un nuevo debate ha incendiado las redes y, por supuesto, ha llegado a Aruser@s: ¿deberían comer lo mismo que los invitados los trabajadores de una boda? Estos fotógrafos tuvieron que conformarse con pollo frito y patatas.

Pollo frito y patatas. Este es el menú con el que tuvieron que conformarse los fotógrafos de esta boda que se ha convertido en viral por la polémica que ha suscitado en las redes este gesto, que muchos consideran feo o hasta ofensivo, con los trabajadores del evento. "¿Tienen que comer lo mismo que los invitados o algo distinto?", pregunta Alfonso Arús trasladando el debate a la mesa de Aruser@s.

En internet hay división de opiniones... y también en el plató. Marc Redondo asegura que estaría más que satisfecho con su pollito y sus patatitas, pero el presentador va un paso más allá: "Seguro que ahora me echaré en contra a todos los fotógrafos, pero es que yo creo que no tienen ni que comer". "Si estás haciendo un trabajo y es tu hora de trabajo... ¿Son muchas horas? Acota tu número de horas", comenta. "Aquí no sacamos el bocadillo de chóped", añade Angie Cárdenas, alineándose con esta opinión.

Alba Gutiérrez, sin embargo, destaca que "son muchas horas" de trabajo seguidas y que sí necesitan un descanso.

"Para mí, la peor opción de todas es la de darles un menú diferente", destaca Alfonso Arús.