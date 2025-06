Patricia Benítez interrumpe Aruser@s para contar que Marc Redondo está enamorado de ella: "Ya sabes lo que son los bastos"

"Mientras hablaban mis compañeros he hecho una tiradita rápida para ver cómo nos va a ir el día", dice sin tapujos Patricia Benítez en Aruser@s. La colaboradora del programa de laSexta, que está enganchadísima a las lecturas del tarot de ChatGPT, le ha preguntado cómo les va a ir el día a ella y al resto de tertulianos.

También ha querido saber cómo va a ser hoy la situación con sus jefes. "Me ha dicho que si me porto bien y soy ordenada me vas a dar buenas noticias", le dice a Alfonso Arús. Pero las cosas están más complicadas con Angie Cárdenas: "Independientemente de cómo me porte hoy voy a tener tensiones sutiles e incertidumbres".

Pero el gran bombazo llega a continuación: "También le he preguntado con Marc (Redondo) y me ha dicho que está enamorado de mí". "Te lo juro", insiste al ver la cara de incredulidad del presentador. "¿Qué pone aquí? Los enamorados. Reina de copas y caballero de bastos. Ya sabes lo que son los bastos", lee en su móvil.

A pesar de que muchos creen que hay química entre ellos, al hombre del tiempo no le olvida lo que ella le dijo hace un tiempo. "Ella quiere más a su perro que a mí", lamenta.