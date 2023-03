Mucho tiempo llevaba sin sonar 'Paquito el chocolatero' en el plató de Aruser@s y ya iba siendo hora de que los colaboradores volvieran a bailar este temazo. Pero al menos en esta ocasión está completamente justificado. Alfonso Arús anuncia, haciéndose eco de un estudio que publica 'OK Diario', que, efectivamente, hay canciones que nos hacen felices. Una afirmación que tiene base científica.

"Es una cuestión de pulsaciones por minuto (137), pulsaciones fuertes, pulsaciones en cada compás... Según los psicólogos, tiene que haber una estructura de estribillo, verso, estribillo; acordes de séptima... Al final, cuando se produce esa fórmula mágica, uno entra en estado de felicidad", explica el presentador mientras sus tertulianos le ignoran. Están demasiado ocupados bailando al ritmo de King África.

Los espectadores también hacen sus aportaciones: desde 'Don't Stop Me Now' de Queen, 'Ciega, sordomuda' de Shakira, 'Dramas y comedias' de Fangoria hasta 'Voy a pasármelo bien' de los Hombres G o 'Corazón contento', de Karina. Por supuesto, María Moya no se olvida de sus adorados Backstreet Boys y las Spice Girls, mientras que Tatiana Arús menciona a Jennifer Lopez.