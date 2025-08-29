Ahora
Piqué y Clara Chía reaparecen muy acaramelados y entre rumores de boda en el Occident Summerfest

Tras sus vacaciones por Estados Unidos entre rumores de boda al ver a Clara Chía con un anillo, Gerard Piqué y la joven han reaparecido muy acaramelados en el festival Occident Summerfest.

Gerard Piqué y Clara Chía han reaparecido acaramelados en el festival Occident Summerfest, celebrado en Puigcerdà, Girona. "Hay gente que dice que se han comprometido", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

Tatiana Arús da más detalles en el vídeo principal de esta noticia sobre el rumor de una posible boda de la pareja: "Acaban de regresar de sus vacaciones por Estados Unidos y en este festival se puede ver que están tan románticos como el primer día".

"El rumor de que se han comprometido viene de que en las últimas fotografías se veía a Clara Chía con un anillo", explica la colaboradora de Aruser@s.

