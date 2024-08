"¡Nooooo!", exclaman al unísono los colaboradores de Aruser@s después de ver este vídeo en el que podemos apreciar una pillada épica. El chico que graba este momento se levantó para ir al baño y cuando volvió cazó a la cita con la que había quedado mirando Tinder.

Al parecer, se trataba del primer encuentro entre ambos y ella no debería de estar demasiado satisfecha con la experiencia a juzgar por su actitud. "¿Tú no crees que eso se palpa, se huele, cuando estás con la persona y no hay química?", pregunta Angie Cárdenas. "Puede ser que no haya química, pero córtate un poco", dice Alfonso Arús un tanto indignado.

Para Tatiana Arús aún hay esperanza. Se ha fijado que está rechazando a todos. "A lo mejor piensa, 'bueno, pues lo que está en el baño, visto lo visto, no está tan mal'", reflexiona. Patricia Benítez, por su parte, recuerda aquellos tiempos en los que no había apps de ligues. "Cómo ha cambiado el amor, qué horror", lamenta.

