"Hay gente que ha ido a los Juegos Olímpicos a ganar medallas y otros que, básicamente, quieren mover el lomo", cuenta Elisa Mouliáa. Y es que una remera estadounidense no ha dudado en subir un vídeo a sus redes sociales contando cómo fue para ella usar Tinder en la Villa Olímpica.

En su video, Emily Delleman cuenta que se descargó la aplicación pero que cuando empezó a navegar por la aplicación no vio a ningún olímpico. La joven revisó los ajustes de su app pero, tras una ardua búsqueda tan solo encontró a dos deportistas. "No os ofendáis, parisinos, sois preciosos... pero no sé, tenía expectativas de encontrar algo aquí", se lamenta la joven.

"Era abrirse Tinder o recurrir al clásico '¿llevas una medalla en el bolsillo o te alegras de verme?'", apunta Maya Pixelskaya. "Es lo que hay que hacer... divertirse en la vida", apunta Dani Mateo.