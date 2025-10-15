Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, padres de una niña: este es el motivo de sus tres nombres

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi se han convertido en padres de una niña, a la que han llamado Bianca Carolina Martha. Se trata de su primera hija, ya que sus hijos mayores son varones.

Varios famosos han dado la bienvenida a sus nuevos hijos. Es el caso de Rafa Nadal y Mery Perelló, que se han convertido en padres por segunda vez hace unos meses tras el nacimiento de se hijo Miquel, al que han presentado con una bonita foto familiar, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Otros famosos que están de celebración son Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, quien ha dado a luz a una niña. La pareja, que llevan diez años casada, tiene otros dos hijos, Stefano Ercole Carlo, de 8 años, y Francesco Carlo Albert, de 7 años. Por lo que la pequeña es la primera hija del hijo menor de Carolina Casiraghi.

Además, el matrimonio ha sorprendido con el nombre elegido y es que la pequeña llevará no uno sino tres nombres, muy relacionados, además, con mujeres de su familia. Carolina, por su abuela paterna, la princesa Carolina de Mónaco, y Marta, por la abuela de su madre, la condesa Marta Marzotto.

