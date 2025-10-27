"No es pereza, es 'jet lag' social": una psicóloga del sueño explica por qué los lunes nos cuesta arrancar

En Aruser@s, comentan la explicación de una psicóloga del sueño sobre por qué los lunes resultan tan difíciles. "Aunque la especialista lo niegue, el factor pereza existe", asegura Alfonso Arús.

Alfonso Arúsdesvela a los colaboradores lo que ha explicado una psicóloga del sueño sobre nuestros cambios de ritmo cuando llega el lunes: "No nos cuesta por pereza, sino por 'jet lag' social, ya que el fin de semana desajustamos nuestro reloj interno y el cuerpo necesita volver a sincronizarse".

"Si a esto le sumamos que hasta el próximo domingo tenéis como excusa el hecho del cambio de hora, si el lunes no dais pie con bola, tenéis el cielo ganado igualmente", ríe el presentador del programa, quien añade que, pese a que la especialista "lo niegue", "el factor pereza existe".

Angie Cárdenas habla sobre cómo cambian nuestros horarios respecto al fin de semana. "Y la especialista señala que tendrías que irte a dormir y levantarte a la misma hora, ¡eso sería un desajuste emocional!", bromea la colaboradora.

