Ahora que Juan Carlos I, nuestro rey emérito, ha abandonado Abu Dabi por unos días para viajar a Sanxenxo (Pontevedra) con el objetivo de asistir a unas regatas, llega también el momento de reunirse con la familia. Su hermana, la infanta Margarita no ha tardado en visitarle. "Por lo visto, hay programadas dos cenas este fin de semana, donde también estará invitada doña Margarita", informa Tatiana Arús en Aruser@s.

Sin embargo, uno de los reencuentros más esperados no va a producirse, o al menos, Casa Real no lo confirma. A pesar de que el rey Felipe VI se encontrará esta noche en Pontevedra, en la inauguración del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, a tan solo 15 km de su padre, no ha trascendido que vaya a ir a visitarle. Ni tampoco al contrario.

Los aruser@s tienen ciertas dudas de que padre e hijo no vayan a verse en unas horas y vayan a esperar hasta el 31 de octubre para coincidir, el día en el que la princesa Leonor cumplirá 18 años y jurará la Constitución. "Perdona, ¿15 km que les separan y no se van a saludar? Lo que pasa es que esto no lo captarán las cámaras", opina Angie Cárdenas. "Un cafetito aunque sea", añade Alba Sánchez.