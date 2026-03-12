Pepe, el abuelo viral que se ha hecho famoso por sus vídeos con sus nietas: "Le he pedido a San Pedro 20 años de prórroga"

Pepe se hizo viral por un vídeo hablando con sus nietas y, ahora, cuenta a una de ellas cómo sus vecinos le han reconocido "La panadera me ha dicho que soy famoso, que tengo un 1.650.000 visitas".

Un abuelo se ha hecho muy viral gracias a su nieta, con la que ha protagonizado este otro vídeo viral tras descubrir su fama. Según explica Hans Arús, se trata "de un vídeo que una nieta ha grabado junto al hombre y al resto de sus nietas y que se ha vuelto tan viral que ahora el pobre señor no entiende nada cuando le dicen que es famoso".

Ahora, la nieta ha publicado este otro vídeo en el que su abuelo le cuenta cómo la gente le ha dicho que es famoso. "La panadera me ha dicho que soy famoso, y ya me lo había dicho el Óscar y la Victoria", explica el abuelo a su nieta, a la que le dice que la gente le ha dicho que tiene "un 1.650.000 visitas". "¿Sabes cuántos comentarios te han dejado?, ¡3.500!", explica la nieta a su abuelo, que explica que la Victoria le ha dicho que "ha salido una que dice que quiere que le adopte como nieta".

Por otro lado, la nieta lee algunos de los comentarios, como el de una persona ha pedido que "el Señor le guarde muchos años más". "Hombre, yo le he pedido a San Pedro 20 años de prórroga cuando cumplí los 80", explica Pepe, que destaca que, entonces, llegará a los 100 años.

Pero, ¿cuál fue le vídeo principal por el que Pepe se hizo famoso? Según explica Hans Arús se trata de un vídeo en el que el abuelo únicamente habla con sus nietas, pero, claro, el carisma y la gracia de Pepe han conquistado a las redes. "Cuando se juntas todos, Pepe va diciendo que son lo más grande y que se lo pasa mejor con sus nietos que con sus hijos", explica el colaborador de Aruser@s.

