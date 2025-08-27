Ahora
Divertida entrevista

Pepa, la actriz sevillana jubilada que conoció a Johnny Depp: "¡Qué asqueroso! ¡Qué feo!"

Pepa es una de las protagonistas de 'Orgullo vieja', un espectáculo teatral -convertido también en documental- que arrasa en Andalucía. Una actriz jubilada que le ha mirado a los ojos al mismísimo Johnny Depp.

Lo que más le gusta a Pepa de su profesión es poder viajar y conocer gente por todo el mundo. Así se lo cuenta la actriz jubilada que protagoniza -junto a otras compañeras- la obra teatral 'Orgullo vieja', a la reportera de Canal Sur, como podemos ver en este divertido fragmento de entrevista que recoge Aruser@s en la sección de los zascas.

"Hemos estado en País Vasco. ¡He conocido a Johnny Depp!", dice con alegría recordando otros tiempos... aunque la alegría pronto da paso a otra clase de emoción tras acordarse del actor de 'Piratas del Caribe'. "¡Qué asqueroso! ¡Qué feo!", exclama ante las cámaras.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores no pueden evitar las risas ante tal comentario. "Le ha hecho un cuadro, directamente", afirma Sebas Maspons. "Una persona puede ser fea, pero ¿asquerosa? Son palabras mayores, ¿eh?", advierte Alfonso Arús.

¿Qué aspecto tenía Johnny el día en el que conoció a Pepa? ¿Iría caracterizado del siempre divertido pero un tanto zarrapastroso pirata Jack Sparrow?

