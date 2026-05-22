Penélope Cruz y Macarena García llevan a Cannes el glamour español: estos son sus aplaudidos looks

Penélope Cruz ha apostado por un diseño de Chanel que juega de forma estratégica con las plumas para posar en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde también ha estado otra española, Macarena García.

Penélope Cruz y Macarena García ha causado sensación con sus espectaculares looks en la alfombra roja del Festival de Cannes. La ganadora del Oscar ha lucido un diseño de Chanel que juega de forma estratégica con las plumas. Además, luce un nuevo cambio de look, con la melena corta, más rubia y la raya al medio. Por su parte, Macarena García ha asistido a Cannes para apoyar a Javier Ambrossi con un vestido de raso en color nude.

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