Ahora

Cannes

Penélope Cruz y Macarena García llevan a Cannes el glamour español: estos son sus aplaudidos looks

Penélope Cruz ha apostado por un diseño de Chanel que juega de forma estratégica con las plumas para posar en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde también ha estado otra española, Macarena García.

Penélope Cruz y Macarena García llevan a Cannes el glamour español: estos son sus aplaudidos looks

Penélope Cruz y Macarena García ha causado sensación con sus espectaculares looks en la alfombra roja del Festival de Cannes. La ganadora del Oscar ha lucido un diseño de Chanel que juega de forma estratégica con las plumas. Además, luce un nuevo cambio de look, con la melena corta, más rubia y la raya al medio. Por su parte, Macarena García ha asistido a Cannes para apoyar a Javier Ambrossi con un vestido de raso en color nude.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero y de otras empresas investigadas
  2. Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez
  3. Consumo identifica las cláusulas abusivas más frecuentes en el alquiler: de los gastos de gestión a pedir más de un mes de fianza
  4. Trump da un nuevo bandazo y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
  5. Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema VioGén
  6. España entra su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses