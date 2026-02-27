Penélope Cruz deslumbra con un look cabaré con plumas rojas en la premier de 'The bride' en Londres

Penélope Cruz ha deslumbrado en la alfombra roja de la premier de su nueva película, 'The bride', con un espectacular vestido de lentejuelas de Chanel y plumas rojas XXL.

Después de aparecer con un vestido arriesgado de Jacquemus y joyas barrocas de Roberto Cavalli por la mañana en la presentación de su nueva película, 'The bride', Penélope Cruz ha deslumbrado por la noche en la alfombra roja de la premier con un espectacular vestido de lentejuelas.

Esta vez, la actriz española si apostó por su marca de confianza y de la que es embajadora, Chanel, y, además, combinó su espectacular vestido con plumas rojas XXL que llamó la atención de los presentes.

"Si me dices que es inteligencia artificial te lo compro"

Este vídeo parece convencer más a Alfonso Arús que este en el que aparecía Penélope Cruz con el vestido de Jacquemus. Y es que, entonces, el presentador de Aruser@s aseguró que le parecía IA: "Porque me dices que es Penélope Cruz, pero si me dices que es inteligencia artificial te lo compro". No obstante, Tatiana Arús aseguró que se trataban de imágenes cogidas de las propias redes sociales del elenco de la película.

