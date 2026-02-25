Paula y María lideran el ranking viral de los nombres "más tóxicos" en redes

El tiktoker '@nachopla12' sale a la calle para preguntar qué nombre de mujer se asocia más a la toxicidad y las respuestas incendian el plató de Aruser@s.

El creador de contenido Nacho Pla, '@nachopla12', ha salido a la calle, micro en mano y ganas de salseo, para preguntar qué nombre de mujer se asocia más a la toxicidad. El pueblo ha hablado y hay varios nombres que se repiten con sospechosa frecuencia: Paula y María.

"Elena, me mentiste demasiado", dice un joven que tiene clarísimo cuál es, para él, el auténtico 'red flag'. Laura, Marina, Candela, Nerea, Blanca, Claudia... aquí cada uno barre para su casa y, sobre todo, para su ex. "Las 'Marías' te controlan hasta la ubicación", señala otro chico, probablemente escribiendo esto desde el modo incógnito.

Al final, eso sí, siempre queda hueco para el humor. "Esta es la única rubia que quiero", suelta un joven mientras sujeta con amor verdadero una cerveza bien fría.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús lo tiene claro: "Ojo, María y Paula, que estáis en una posición muy destacada", ríe, mirando de reojo a sus colaboradoras.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.